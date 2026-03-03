Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch, Fenster aufgehebelt

Neuenkirchen (ots)

Zwischen Sonntag (01.03.), 12.00 Uhr und Montag (02.03.), 20.30 Uhr ist in ein Einfamilienhaus an der Meisenstraße eingebrochen worden. Die Einbrecher hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf, um in das Haus zu gelangen.

Dort sind in einigen Räumen Schubladen und Schränke geöffnet worden. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell