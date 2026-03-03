PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Brand einer Parkbank, Zeugen gesucht

Westerkappeln (ots)

Unbekannte haben am Montag (02.03.) eine Parkbank auf einem Spielplatz an der Straße Am Tannenkamp angezündet.

Ein Zeuge bemerkte das Feuer gegen 20.25 Uhr und informierte die Feuerwehr. Die eingesetzten Kräfte konnten das Feuer löschen. Wie die Bank in Brand geraten ist, ist noch unklar. Der Sachschaden liegt bei geschätzt etwa 250 Euro.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, denen in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 03.03.2026 – 09:55

    POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfall auf Saerbecker Damm

    Hörstel (ots) - Am Montag (02.03.) ist eine 48-jährige Frau aus Hörstel auf dem Saerbecker Damm mit ihrem Auto schwer verunglückt. Die Frau fuhr gegen 13.35 Uhr in einem Renault Twingo in Richtung Saerbeck. Dort kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie kam mit ihrem Wagen zunächst auf den Grünstreifen und fuhr anschließend gegen einen Baum. Die 48-Jährige wurde schwer verletzt und ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 09:52

    POL-ST: Greven, Mülltonnenbrand

    Greven (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (03.03.) ist die Polizei zu einem Brand an die Kirchstraße gerufen worden. Dort brannte eine Mülltonne. Ein Zeuge meldete den Brand gegen 01.45 Uhr. Die Mülltonne stand in einem Hinterhof, der zur Tafel Greven gehört. Die eingesetzten Beamten konnten das Feuer löschen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 700 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 09:50

    POL-ST: Emsdetten, Einbrüche in Einfamilienhäuser

    Emsdetten (ots) - Am Montag (02.03.) ist zwischen 13.40 Uhr und 23.20 Uhr in der Schützenstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Täter haben eine Terrassentür aufgehebelt und anschließend im Obergeschoss in mehreren Zimmern alle Schränke und Schubladen durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Nicht weit entfernt ist in der Sandstraße zwischen Montag ...

    mehr
