Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Brand einer Parkbank, Zeugen gesucht

Westerkappeln (ots)

Unbekannte haben am Montag (02.03.) eine Parkbank auf einem Spielplatz an der Straße Am Tannenkamp angezündet.

Ein Zeuge bemerkte das Feuer gegen 20.25 Uhr und informierte die Feuerwehr. Die eingesetzten Kräfte konnten das Feuer löschen. Wie die Bank in Brand geraten ist, ist noch unklar. Der Sachschaden liegt bei geschätzt etwa 250 Euro.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, denen in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell