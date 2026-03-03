POL-ST: Greven, Mülltonnenbrand
Greven (ots)
Am frühen Dienstagmorgen (03.03.) ist die Polizei zu einem Brand an die Kirchstraße gerufen worden. Dort brannte eine Mülltonne.
Ein Zeuge meldete den Brand gegen 01.45 Uhr. Die Mülltonne stand in einem Hinterhof, der zur Tafel Greven gehört. Die eingesetzten Beamten konnten das Feuer löschen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 700 Euro.
Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02572/928-4455.
