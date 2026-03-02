Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Hundehalter gesucht

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (27.02.) ist ein 41-jähriger Mann aus Tecklenburg an der Mettinger Straße von einem Hund gebissen worden. Der Mann verletzte sich dabei leicht.

Der Tecklenburger ging gegen 18.00 Uhr aus der dortigen Sparkasse in Richtung Bürgersteig. Dort wurde er unvermittelt von dem Hund gebissen. Der Hundehalter erwähnte kurz, dass er den Hund kürzer an der Leine gehalten hätte, wenn er den 41-Jährigen gesehen hätte. Danach ging er mit seinem Hund weiter. Der Hund war etwa kniehoch und hatte unterschiedliche helle und dunklen Fellpartien.

Die Polizei sucht nach dem Hundehalter. Er ist etwa 60 bis 70 Jahre alt, 1.80 Meter groß, hatte eine normale Statur und graue Haare. Er oder Personen, die ihn kennen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell