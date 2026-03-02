Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall an der Ledder Straße, Zwei Autos kollidieren

Ibbenbüren (ots)

Am Samstag (28.02.) gegen 22.10 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall mit Verletzten auf einem Parkplatz an der Ledder Straße in Höhe der Hausnummer 110. Ein 23- Jähriger aus Ibbenbüren ist mit seinem BMW auf dem Parkplatz an der Ledder Straße umhergefahren. Ersten Erkenntnissen zufolge ist er dabei auch Brems- und Beschleunigungsmanöver gefahren. Mit ihm waren zwei weitere Männer aus Ibbenbüren (24 und 23 Jahre alt) in dem BMW. Der Ibbenbürener verlor bei den Manövern die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW drehte sich und schlug mit der linken Fahrzeugseite in einen geparkten BMW, in dem zwei junge Frauen gesessen haben. Der Fahrer des BMW ist bei der Kollision leicht verletzt worden, alle anderen Insassen der beteiligten Autos blieben unverletzt. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten jungen Mann in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro. Aufgrund erster Ermittlungen am Unfallort und Zeugenaussagen, wird gegen den 23- Jährigen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Der BMW des Ibbenbüreners wurde sichergestellt, ebenso sein Führerschein.

