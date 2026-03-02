PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Einfamilienhaus

Emsdetten (ots)

Unbekannte sind am Freitag (27.02.) zwischen 07.00 Uhr und 18.00 Uhr in ein Einfamilienhaus am Föhrendamm, Ecke Bühlsand eingestiegen.

Wie die Täter in das Haus gelangt sind, ist noch unklar. Sie durchwühlten sämtliche Räume und durchsuchten diverse Schränke. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld. Die genaue Summe stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 10:12

    POL-ST: Emsdetten, Zwei Brände von Abfallbehältern

    Emsdetten (ots) - Am Wochenende sind Polizei und Feuerwehr im Innenstadtbereich zu zwei Bränden gerufen worden. Am Samstag (28.02.) meldete ein Zeuge gegen 00.10 Uhr den Brand von einem Mülleimer, der vor einem Kreditinstitut an der Schulstraße steht. Bei Eintreffen der Beamten hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. An der Straße Am Brink brannte am frühen Montagmorgen (02.03.) ein großer Müllcontainer im ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 20:54

    POL-ST: Schwerer Verkehrsunfall - Verkehrssperrung ist aufgehoben

    Greven (ots) - Greven Am 01.03.2026 gegen 15 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Steinfurt Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall in Greven. Dabei war eine 62-jährige Münsteranerin mit ihrem Pkw die Aldruper Straße in Fahrtrichtung Greven gefahren. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach rechts auf den Grünstreifen ab und fuhr gegen einen Baum. Die 89-jährige Beifahrerin wurde eingeklemmt, konnte durch ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 18:34

    POL-ST: Schwerer Verkehrsunfall - derzeitige Sperrung der Aldruper Straße

    Greven (ots) - Am 01.03.2026 gegen 15 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Steinfurt Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall in Greven. Dabei war eine 62-jährige Münsteranerin mit ihrem Pkw die Aldruper Straße in Fahrtrichtung Greven gefahren. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach rechts auf den Grünstreifen ab und fuhr gegen einen Baum. Die 89-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren