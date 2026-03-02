Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Einfamilienhaus

Emsdetten (ots)

Unbekannte sind am Freitag (27.02.) zwischen 07.00 Uhr und 18.00 Uhr in ein Einfamilienhaus am Föhrendamm, Ecke Bühlsand eingestiegen.

Wie die Täter in das Haus gelangt sind, ist noch unklar. Sie durchwühlten sämtliche Räume und durchsuchten diverse Schränke. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld. Die genaue Summe stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

