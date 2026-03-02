Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Zwei Brände von Abfallbehältern

Emsdetten (ots)

Am Wochenende sind Polizei und Feuerwehr im Innenstadtbereich zu zwei Bränden gerufen worden.

Am Samstag (28.02.) meldete ein Zeuge gegen 00.10 Uhr den Brand von einem Mülleimer, der vor einem Kreditinstitut an der Schulstraße steht. Bei Eintreffen der Beamten hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht.

An der Straße Am Brink brannte am frühen Montagmorgen (02.03.) ein großer Müllcontainer im Anlieferungsbereich eines Supermarkts. Bei Eintreffen der Beamten stand der Container bereits in Vollbrand und griff auf einen danebenstehenden Container über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

In beiden Fällen sind die Brandursachen sowie die Schadenshöhen noch unklar. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell