POL-ST: Emsdetten, Straßenverkehrsgefährdung

Emsdetten (ots)

Am Donnerstag (26.02.) joggte ein 58-jähriger Emsdettener gegen 17.30 Uhr im Bereich des Fußgängerüberwegs in Höhe Silberweg / Goldbergweg. Der Läufer wollte diesen überqueren und erkannte einen weißen VW Tiguan, der auf dem Silberweg fuhr und sich dem Fußgängerüberweg näherte. Der Mann war der Ansicht, dass der Wagen halten würde und wollte gerade über die Straße laufen. Die Autofahrerin fuhr jedoch ohne zu bremsen weiter. Der Jogger entging nur knapp einer Kollision mit dem VW Tiguan.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Die Fahrerin ist geschätzt zwischen 45 und 55 Jahre alt und hat schwarze Haare. Wer Hinweise auf das Fahrzeug oder die Fahrerin machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Emsdetten, Telefonnummer 02572/9306-4415.

