PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Straßenverkehrsgefährdung

Emsdetten (ots)

Am Donnerstag (26.02.) joggte ein 58-jähriger Emsdettener gegen 17.30 Uhr im Bereich des Fußgängerüberwegs in Höhe Silberweg / Goldbergweg. Der Läufer wollte diesen überqueren und erkannte einen weißen VW Tiguan, der auf dem Silberweg fuhr und sich dem Fußgängerüberweg näherte. Der Mann war der Ansicht, dass der Wagen halten würde und wollte gerade über die Straße laufen. Die Autofahrerin fuhr jedoch ohne zu bremsen weiter. Der Jogger entging nur knapp einer Kollision mit dem VW Tiguan.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Die Fahrerin ist geschätzt zwischen 45 und 55 Jahre alt und hat schwarze Haare. Wer Hinweise auf das Fahrzeug oder die Fahrerin machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Emsdetten, Telefonnummer 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 12:50

    POL-ST: Steinfurt, Horstmar, Geschwindigkeitskontrollen, Viele Verstöße geahndet

    Steinfurt, Horstmar (ots) - Am Donnerstag (26.02.) hat die Polizei in Horstmar und Steinfurt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Insgesamt haben die Beamten dabei 36 Verstöße festgestellt. In Horstmar waren die Polizisten im Bereich Horstmarer Straße / Am Bahnhof und an der Straße Haltern in Leer unterwegs. Hier waren insgesamt 23 Fahrerinnen und Fahrer zu ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:45

    POL-ST: Hörstel, Einbruch in Bäckerei

    Hörstel (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (26.02.), 19.15 Und Freitag (27.02.), 05.55 Uhr in Dreierwalde in eine Bäckerei eingestiegen. Diese befindet sich in den Räumlichkeiten eines Supermarkts. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter eine Tür zur Bäckerei in der Hauptstraße auf. Im Gebäude entwendeten sie die Handtasche einer Mitarbeiterin. Die genaue Schadenshöhe konnte bei ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 09:23

    POL-ST: Greven, Brand von Mülltonnen und Altkleidercontainer

    Greven (ots) - In der Grevener Innenstadt ist es am Donnerstag (26.02.) und Freitag (27.02.) zu zwei Bränden gekommen. Am Freitag informierte ein Zeuge die Polizei gegen 02.15 Uhr, dass auf dem Parkplatz am Kreisverkehr Hallenbad ein Altkleidercontainer brennt. Beim Eintreffen stellten die Beamten fest, dass es aus einem von drei Containern, die dort stehen, qualmte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren