Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kellerabteil

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 08.02.2026, 20 Uhr, bis zum 09.02.2026, 16:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Hochfeldstraße ein und stahlen eine Schlagbohrmaschine und Tabak.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Einbrüchen in Kellerräume zu schützen:

   -Achten Sie darauf, dass das Mehrfamilienhaus nur durch 
Berechtigte betreten wird. Sensibilisieren Sie auch andere 
Hausbewohner die Türen geschlossen zu halten. Eine Flucht nach 
draußen muss jedoch, aus Brandschutzgründen, immer möglich sein.
   -Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen immer sofort der Polizei.
   -Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerraum auf.
   -Schließen Sie Zweiräder auch im Keller ab und an einen 
unbeweglichen Gegenstand an.
   -Achten Sie darauf, dass der Inhalt Ihres Kellerraums von außen 
nicht gesehen werden kann.
   -Installieren Sie ein gutes Schloss an Ihrem Kellerraum.
   -Technische Geräte, wie Bewegungsmelder mit Licht und/oder Alarm 
können Täter abschrecken.

Weitere Tipps finden Sie unter www.k-einbruch.de und unter www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

