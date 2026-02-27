PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Bäckerei

Hörstel (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (26.02.), 19.15 Und Freitag (27.02.), 05.55 Uhr in Dreierwalde in eine Bäckerei eingestiegen. Diese befindet sich in den Räumlichkeiten eines Supermarkts.

Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter eine Tür zur Bäckerei in der Hauptstraße auf. Im Gebäude entwendeten sie die Handtasche einer Mitarbeiterin. Die genaue Schadenshöhe konnte bei Anzeigenaufnahme noch nicht genannt werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich auf der Wache in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

