Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbrüche in Einfamilienhäuser, In Hollingen

Emsdetten (ots)

Am Mittwoch (25.02.) ist zwischen 14.45 und 20.00 Uhr in ein Haus an der Max-Liebermann-Straße, nahe der Pablo-Picasso- Straße, eingebrochen worden. Unbekannte Täter haben die Terrassentür aufgehebelt, um in das Haus zu gelangen. Im Obergeschoss sind alle Zimmer durchsucht worden. Die Täter haben hochwertigen Schmuck gestohlen. Ebenfalls am Mittwoch (25.02.), in der Zeit von 18.25 Uhr und 19.30 Uhr, sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Lütkenheide eingedrungen. Die Täter haben ein Fenster aufgehebelt und sind so in das Haus gekommen. Im Gebäude wurden in sämtlichen Räumen Schubladen und Schränke geöffnet und durchwühlt. Die Einbrecher haben auch hier hochwertigen Schmuck mitgenommen. Die genauen Schadenshöhen sind in beiden Fällen noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu den Einbrüchen machen kann, wird gebeten die Polizeiwache Emsdetten unter 02572/9306-4415 zu kontaktieren.

