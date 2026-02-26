PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbrüche in Einfamilienhäuser, In Hollingen

Emsdetten (ots)

Am Mittwoch (25.02.) ist zwischen 14.45 und 20.00 Uhr in ein Haus an der Max-Liebermann-Straße, nahe der Pablo-Picasso- Straße, eingebrochen worden. Unbekannte Täter haben die Terrassentür aufgehebelt, um in das Haus zu gelangen. Im Obergeschoss sind alle Zimmer durchsucht worden. Die Täter haben hochwertigen Schmuck gestohlen. Ebenfalls am Mittwoch (25.02.), in der Zeit von 18.25 Uhr und 19.30 Uhr, sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Lütkenheide eingedrungen. Die Täter haben ein Fenster aufgehebelt und sind so in das Haus gekommen. Im Gebäude wurden in sämtlichen Räumen Schubladen und Schränke geöffnet und durchwühlt. Die Einbrecher haben auch hier hochwertigen Schmuck mitgenommen. Die genauen Schadenshöhen sind in beiden Fällen noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu den Einbrüchen machen kann, wird gebeten die Polizeiwache Emsdetten unter 02572/9306-4415 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 08:40

    POL-ST: Greven, Mülltonnen angezündet, Zeugen gesucht

    Greven (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (26.02.) erhielt die Polizei gegen 05.20 Uhr Kenntnis über brennende Mülltonnen an der Bergstraße. Wie viele Mülltonnen am Straßenrand vor der Hausnummer 10 gebrannt haben, konnte nicht mehr erkannt werden. Die Restmülltonnen sind vom Feuer vollständig zerstört worden. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Die Brandursache ist bislang unklar, die ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 15:58

    POL-ST: Recke, Schwerer Verkehrsunfall, Kollision zweier Fahrzeuge

    Recke (ots) - Am Mittwoch (25.02.) hat es gegen 06.45 Uhr auf der Hörsteler Straße einen Verkehrsunfall gegeben. Dabei wurde ein 45-jähriger Mann aus Recke schwer verletzt. Der 45-Jährige fuhr in einem Mercedes-Benz auf der Hörsteler Straße in Richtung Recke. Als er in Höhe der Hausnummer 55 war, fuhr ein 56-jähriger Mann aus Hamm mit einem VW Caddy aus einer ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 11:05

    POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus Firmenwagen

    Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Montag (23.02.), 16.00 Uhr und Dienstag (24.02.), 06.20 Uhr aus einem Mercedes-Benz Sprinter ein Spleißgerät entwendet. Der Firmenwagen war an der Ahornstraße abgestellt. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist noch unklar. Sie entwendeten daraus das Spleißgerät. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren