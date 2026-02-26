Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Mülltonnen angezündet, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (26.02.) erhielt die Polizei gegen 05.20 Uhr Kenntnis über brennende Mülltonnen an der Bergstraße. Wie viele Mülltonnen am Straßenrand vor der Hausnummer 10 gebrannt haben, konnte nicht mehr erkannt werden. Die Restmülltonnen sind vom Feuer vollständig zerstört worden. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Die Brandursache ist bislang unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten die Polizei Greven unter 02571/928-4455 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell