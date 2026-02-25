PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus Firmenwagen

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Montag (23.02.), 16.00 Uhr und Dienstag (24.02.), 06.20 Uhr aus einem Mercedes-Benz Sprinter ein Spleißgerät entwendet.

Der Firmenwagen war an der Ahornstraße abgestellt. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist noch unklar. Sie entwendeten daraus das Spleißgerät. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

