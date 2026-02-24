PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Zwei Pedelecs sichergestellt, Eigentümer gesucht

POL-ST: Steinfurt, Zwei Pedelecs sichergestellt, Eigentümer gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Steinfurt (ots)

Die Polizei in Steinfurt hat im Rahmen von Ermittlungen am vergangenen Freitag (20.02.) zwei Pedelecs sichergestellt. Die Räder stammen den aktuellen Erkenntnissen zufolge aus einem Diebstahl. Bisher konnten die Pedelecs keinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden.

Daher sucht die Polizei nun mit Bildern nach den Eigentümern. Es handelt sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Gazelle sowie um ein schwarz-gelbes Pedelec der Marke Conway.

Die Eigentümer der Fahrräder oder Zeugen, die Angaben zu den Eigentümern machen können, melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

