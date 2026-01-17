Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: verrauchte Wohnung durch brennenden Staubsauger

Lennestadt (ots)

Eine böse Überraschung erlebten die Bewohner eines Wohnhauses am Freitagabend in Meggen. Als sie gegen 20 Uhr in ihr Haus zurückkehrten, stellten sie fest, dass sowohl die Wohnung als auch das Treppenhaus stark verraucht waren.

Als Ursache konnten die Bewohner einen brennenden Staubsauger ausmachen. Sie unternahmen umgehend erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher sowie einem Wassereimer. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten diese jedoch abgebrochen werden, sodass die Bewohner das Haus verließen und die Feuerwehr alarmierten.

Die Feuerwehr ging unter Atemschutz vor und konnte die Reste des Staubsaugers mit einem Kleinlöschgerät endgültig ablöschen. Das Gebäude war über zwei Etagen vollständig verraucht, weshalb umfangreiche Lüftungsmaßnahmen erforderlich waren.

Bei den eigenen Löschversuchen hatte ein Bewohner Rauch eingeatmet. Er wurde vom Rettungsdienst untersucht, ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. Die betroffene Wohnung wurde aufgrund der starken Brandrauch- und Rußbelastung als unbewohnbar eingestuft.

Im Einsatz waren die Löschgruppen Meggen, der Einsatzleitwagen Saalhausen, der Rettungsdienst des Kreises Olpe, das DRK Lennestadt sowie die Polizei. Insgesamt waren rund 25 Einsatzkräfte vor Ort.

