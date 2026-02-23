PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Westerkappeln, Einbruch in Kellerwohnung

Westerkappeln (ots)

Am Finkenweg hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht zu Samstag (21.02.) gewaltsam Zutritt zu einer Kellerwohnung verschafft.

Er hebelte gegen 04.10 Uhr ein Fenster auf. Die Bewohnerin wurde davon wach und bemerkte den Täter. Dieser flüchtete daraufhin. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt. Er hatte schwarze Haare und trug einen schwarzen Pullover. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu diesem Einbruch bei der Wache in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

