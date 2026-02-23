PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Ochtrup, Einbrüche in Wohnhäuser

Ochtrup (ots)

Am Alt Metelener Weg, nahe Brookstraße, haben sich Einbrecher am Samstag (21.02.) in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 19.10 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Zweiparteienhaus verschafft. Im Erdgeschoss hebelten sie eine Terrassentür auf.

Zunächst durchsuchten sie die Wohnung im Erdgeschoss nach Wertsachen und öffneten dabei zahlreiche Schränke und Schubladen. Entwendet wurde Bargeld in unbekannter Höhe. Anschließend öffneten die Einbrecher gewaltsam die Eingangstür zur Wohnung im Obergeschoss. Auch hier suchten die Täter nach Beute. Es wurde eine Armbanduhr gestohlen.

Am Tannenweg wurde in der Zeit zwischen Samstag (21.02.), 16.00 Uhr und Sonntag (22.02.), 09.30 Uhr an einem Einfamilienhaus eine Terrassentür aufgehebelt. So gelangen unbekannte Täter ins Haus. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei und nimmt Hinweise von Zeugen bei der Wache in Ochtrup entgegen, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

