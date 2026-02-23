Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Mehrfamilienhaus

Tecklenburg (ots)

Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße Sonnenwinkel verschafft. Die Tat ereignete sich am Samstag (21.02.). In eine Wohnung wurde in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 23.30 Uhr eingebrochen, in eine weitere zwischen 22.00 Uhr und Mitternacht.

Ersten Erkenntnissen zufolge klettern Unbekannte über eine Wendeltreppe auf einen Balkon und hebelten dort ein Fenster auf. So gelangten sie in eine der Wohnungen, die im zweiten Obergeschoss liegt. Sie stahlen aus der Wohnung diversen Schmuck. Eine genaue Auflistung gab es zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht.

Auch im ersten Obergeschoss brachen Unbekannte in eine Wohnung ein. Sie hebelten den Erkenntnissen zufolge eine Balkontür auf. Es wurden den Angaben nach unter anderem ein Bezahlring sowie ein geringer Bargeldbetrag gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

