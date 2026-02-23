Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Geräte aus Baustellenanhänger gestohlen, Fenster aufgehebelt

Ochtrup (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Freitag (20.02.), 15.30 Uhr und Montag (23.02.), 06.30 Uhr Zutritt zu einem Baustellenanhänger an der Straße Kniepenkamp verschafft. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten in den Anhänger, der sich auf einem umzäunten Baustellengelände befand.

Die Täter stahlen zwei Handfunkgeräte der Marke Kenwood und eine Bluetooth-Kamera samt Bildschirm. Der Wert liegt insgesamt im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen zu diesem Diebstahl entgegen, bei der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell