PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Haren (ots)

In der Zeit zwischen dem 14.01.2026, 20:15 Uhr, und dem 15.01.2026, 10:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, gewaltsam in ein Vereinsheim an der Deichstraße in Haren einzudringen.

Ein Eindringen in das Gebäude gelang nicht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Die Polizei Haren bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Rufnummer (05932) 72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 07:00

    POL-EL: Emlichheim - Kupferdiebstahl vom Dach einer Kirche

    Emlichheim (ots) - In der Zeit zwischen dem 09.01.2026, 12:00 Uhr, und dem 14.01.2026, 11:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter vom Flachdach der katholischen Kirche an der Hauptstraße in Emlichheim rund 20 Meter Kupfer. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 07:00

    POL-EL: Haselünne - Einbruch in Einfamilienhaus

    Haselünne (ots) - In der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 17:30 Uhr des 15.01.2026 verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Großer Hager in Haselünne. Der Täter betrat das Wohnhaus und durchsuchte die Räumlichkeiten. Ob und in welchem Umfang Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch unklar. Die Höhe des entstandenen Schadens steht bislang ebenfalls nicht ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 07:00

    POL-EL: Haselünne - Einbruch in Kiosk

    Haselünne (ots) - In der Zeit zwischen dem 14.01.2026, 21:30 Uhr, und dem 15.01.2026, 09:30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraums eines Kiosk an der Meppener Straße in Haselünne zu verschaffen. Ein Eindringen in den Verkaufsraum gelang dem Täter nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Die Polizei Haselünne bittet Zeugen, die Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren