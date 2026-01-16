Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Haren (ots)

In der Zeit zwischen dem 14.01.2026, 20:15 Uhr, und dem 15.01.2026, 10:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, gewaltsam in ein Vereinsheim an der Deichstraße in Haren einzudringen.

Ein Eindringen in das Gebäude gelang nicht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Die Polizei Haren bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Rufnummer (05932) 72100 zu melden.

