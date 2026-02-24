PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl von Baustelle

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben von einer Baustelle in Mesum in der Zeit zwischen Freitag (20.02.), 12.15 Uhr und Montag (23.02.), 10.30 Uhr Kabel entwendet.

Die Baustelle liegt an der Dechant-Römer-Straße, Ecke Rolinerstraße. Die Täter entwendeten von dort etwa 200 Meter Erdkabel, das bereits in der Erde verlegt war. Die Höhe des Schadens liegt nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei ermittelt und sucht Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Wache in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

