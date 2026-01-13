PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstahl eines E-Scooters/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Montag, 12.01.2026 in der Zeit von 17.00 Uhr bis 23.00 Uhr in der Poststraße einen vor dem Hauptbahnhof Zweibrücken in einem Fahrradständer abgestellten und gesicherten E-Scooter. Der Schaden dürfte sich auf ca. 400.-Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

