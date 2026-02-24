Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in die Feuerwache

Neuenkirchen (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntag (22.02.), 10.00 Uhr und Montag (23.02.), 16.00 Uhr in die Feuerwache an der Friedenstraße eingestiegen.

Nach ersten Ermittlungen versuchten die Unbekannten zunächst eine Seiteneingangstür aufzuhebeln, die in Räumlichkeiten zum Deutschen Roten Kreuz führt. Dies misslang den Tätern. Anschließend hebelten sie ein Fenster zur Feuerwache auf. Dort öffneten sie gewaltsam einen Spind. Nach ersten Erkenntnissen machten die Unbekannten keine Beute.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell