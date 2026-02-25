Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Schwerer Verkehrsunfall, Kollision zweier Fahrzeuge

Recke (ots)

Am Mittwoch (25.02.) hat es gegen 06.45 Uhr auf der Hörsteler Straße einen Verkehrsunfall gegeben. Dabei wurde ein 45-jähriger Mann aus Recke schwer verletzt.

Der 45-Jährige fuhr in einem Mercedes-Benz auf der Hörsteler Straße in Richtung Recke. Als er in Höhe der Hausnummer 55 war, fuhr ein 56-jähriger Mann aus Hamm mit einem VW Caddy aus einer Grundstückseinfahrt auf die Hörsteler Straße. Es kam zur Kollision. Der Mercedes kam von der Fahrbahn ab und kollidierte im Straßengraben frontal mit einem Baum.

Der 45-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 56-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hörsteler Straße in dem Bereich voll gesperrt.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell