FW Lage: Feierliche Übergabe des neuen HLF20 an die Einheit Lage - Moderner Ersatz für 28 Jahre altes Einsatzfahrzeug

Mit einer feierlichen Veranstaltung hat die Feuerwehr Lage ihr neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20) offiziell in Dienst gestellt. Umrahmt wurde die Übergabe musikalisch vom Spielmannszug der Feuerwehr Lage, der sowohl zu Beginn als auch zum Abschluss der Veranstaltung für einen würdigen Rahmen sorgte.

Bürgermeister Matthias Kalkreuter übergab das neue Einsatzfahrzeug offiziell an die Einheit Lage. In seiner Ansprache dankte er den Angehörigen der Feuerwehr ausdrücklich für ihren unermüdlichen Einsatz zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Er hob die besondere Bedeutung des Ehrenamtes hervor und unterstrich die Wichtigkeit einer gut ausgestatteten Feuerwehr für die Sicherheit der Stadt.

Gleichzeitig blickte er auf den mehrjährigen Beschaffungsprozess zurück, der in enger Abstimmung zwischen Feuerwehr, Rat und Verwaltung umgesetzt wurde. Die Investition sei ein klares Bekenntnis zur Leistungsfähigkeit und Zukunftssicherung der Feuerwehr Lage.

Der Leiter der Feuerwehr, Benjamin Brinkmeyer, schilderte den langen Weg von der Planung bis zur Indienststellung. Insgesamt 3,5 Jahre dauerte der Beschaffungsprozess. Nach erfolgreicher Ausschreibung konnte dann im Januar 2025 die Rohbauabnahme erfolgen. - Januar 2025: Rohbauabnahme - März 2025: Technische Abnahme - Mai 2025: Endabnahme und Abholung des Fahrzeugs

Anschließend erfolgte die intensive Einweisung der Einsatzkräfte der Einheit Lage in die neue Technik. Seit dem Sommer befindet sich das HLF20 bereits im Einsatzdienst und hat schon zahlreiche Einsätze zuverlässig absolviert.

Mit dem neuen Fahrzeug wird ein 28 Jahre altes Löschfahrzeug ersetzt. Brinkmeyer dankte ausdrücklich Politik und Verwaltung für die Unterstützung und die Ermöglichung dieser wichtigen Investition. Abschließend formulierte er einen zentralen Wunsch: "Mögen sowohl die Einsatzkräfte als auch die Fahrzeuge stets gesund und unversehrt von ihren Einsätzen zurückkehren."

Einheitsführer Andreas Dieckmann schloss sich dem Dank an Rat und Verwaltung für die Beschaffung des modernen Einsatzfahrzeuges an. Besonders hob er die Kameradinnen und Kameraden der Einheit Lage hervor, die in kurzer Zeit viele Stunden in die intensive Einweisung und Ausbildung am neuen Fahrzeug investiert haben.

Das neue HLF20 (Funkrufname: Florian Lage 01 - HLF20-01) basiert auf einem Mercedes-Benz Atego 1630 AF mit 220 kW (299 PS) und einem zulässigen Gesamtgewicht von 16.000 kg. Der Aufbau wurde von Magirus in Ulm gefertigt.

Zur technischen Ausstattung gehören unter anderem: - Pumpenleistung von 2.000 Litern pro Minute bei 10 bar - 1.600 Liter Wassertank sowie 120 Liter Schaummittel - Pneumatischer Lichtmast mit sechs LED-Scheinwerfern - Hydraulischer Rettungssatz mit Schere, Spreizer und Rettungszylinder - Zwei Wärmebildkameras - Maschinelle Zugeinrichtung mit 50 kN Zugkraft

Mit umfangreicher LED-Warntechnik, moderner Bedien- und Kommunikationstechnik sowie spezieller Beladung für technische Hilfeleistungen, Brandbekämpfung und Sonderlagen ist das HLF20 vielseitig einsetzbar und auf dem neuesten Stand der Technik.

Mit der Indienststellung des neuen HLF20 ist die Einheit Lage für die kommenden Jahre bestens gerüstet. Die Investition stärkt nicht nur die Einsatzfähigkeit, sondern ist zugleich ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung gegenüber den ehrenamtlichen Einsatzkräften.

