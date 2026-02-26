PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Lengerich, Lienen, Saerbeck, Unfälle mit Motorradfahrern

Lengerich, Lienen, Saerbeck (ots)

Das frühlingshafte Wetter am Mittwoch (25.02.) hat die ersten Motorradfahrer wieder auf die Straßen im Kreis Steinfurt gelockt. Leider ist es dabei auch zu Unfällen gekommen, bei denen die Motorradfahrer leicht verletzt wurden.

In Lengerich hielt ein Pkw-Fahrer auf der Tecklenburger Straße, weil er nach links abbiegen wollte. Ein 29-jähriger Neuenkirchener, der mit seinem Motorrad unterwegs war, fuhr auf das Fahrzeug auf.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 65-jähirger Mann aus Lienen auf der Industriestraße mit seinem Motorrad gegen einen am Straßenrand liegenden Findling.

In Saerbeck fuhr ein 62-jähriger Münsteraner auf der Westladbergener Straße aus bislang ungeklärter Ursache gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel.

Alle drei Fahrer stürzten und verletzten sich dabei leicht.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an alle Motorradfahrer. Nehmen Sie sich genügend Zeit, nach der langen Winterpause sich wieder mit ihrem Fahrzeug vertraut zu machen. Planen Sie nicht gleich bei dem ersten schönen Wetter längere Touren. Fahren sie immer besonders vorsichtig und vorausschauend.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

