POL-ST: Steinfurt, Horstmar, Geschwindigkeitskontrollen, Viele Verstöße geahndet

Steinfurt, Horstmar (ots)

Am Donnerstag (26.02.) hat die Polizei in Horstmar und Steinfurt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Insgesamt haben die Beamten dabei 36 Verstöße festgestellt.

In Horstmar waren die Polizisten im Bereich Horstmarer Straße / Am Bahnhof und an der Straße Haltern in Leer unterwegs. Hier waren insgesamt 23 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell unterwegs. Sie erhielten Verwarngelder oder Anzeigen. Eine weitere Anzeige erhielt ein Fahrer, weil er im Überholverbot mit seinem Fahrzeug überholte. Ein Fahrer war in seinem Auto nicht angeschnallt und musste deshalb ein Verwarngeld zahlen.

Traurige Spitzenreiterin bei den Kontrollen in Horstmar war 35-jährige Frau aus Heek (Kreis Borken). Sie wurde mit einer Geschwindigkeit von 109 km/h geblitzt, wo 70 km/h erlaubt sind. Im Auto saßen neben der 35-Jährigen noch zwei Kleinkinder.

Bei den Kontrollen in Steinfurt, im Bereich Tecklenburger Straße / Liedekerker Straße, stellten die Beamten 9 Geschwindigkeitsverstöße fest. Außerdem erhielt ein Fahrer eine Anzeige, weil er unter Einfluss von Betäubungsmitteln hinterm Steuer saß. Ein weiterer Fahrer musste ein Verwarngeld zahlen, weil er nicht angeschnallt war.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang noch mal an alle Fahrer. Halten Sie sich immer an die Verkehrsregeln und schützen Sie so sich und andere im Straßenverkehr.

