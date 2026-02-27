PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Horstmar, Geschwindigkeitskontrollen, Viele Verstöße geahndet

Steinfurt, Horstmar (ots)

Am Donnerstag (26.02.) hat die Polizei in Horstmar und Steinfurt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Insgesamt haben die Beamten dabei 36 Verstöße festgestellt.

In Horstmar waren die Polizisten im Bereich Horstmarer Straße / Am Bahnhof und an der Straße Haltern in Leer unterwegs. Hier waren insgesamt 23 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell unterwegs. Sie erhielten Verwarngelder oder Anzeigen. Eine weitere Anzeige erhielt ein Fahrer, weil er im Überholverbot mit seinem Fahrzeug überholte. Ein Fahrer war in seinem Auto nicht angeschnallt und musste deshalb ein Verwarngeld zahlen.

Traurige Spitzenreiterin bei den Kontrollen in Horstmar war 35-jährige Frau aus Heek (Kreis Borken). Sie wurde mit einer Geschwindigkeit von 109 km/h geblitzt, wo 70 km/h erlaubt sind. Im Auto saßen neben der 35-Jährigen noch zwei Kleinkinder.

Bei den Kontrollen in Steinfurt, im Bereich Tecklenburger Straße / Liedekerker Straße, stellten die Beamten 9 Geschwindigkeitsverstöße fest. Außerdem erhielt ein Fahrer eine Anzeige, weil er unter Einfluss von Betäubungsmitteln hinterm Steuer saß. Ein weiterer Fahrer musste ein Verwarngeld zahlen, weil er nicht angeschnallt war.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang noch mal an alle Fahrer. Halten Sie sich immer an die Verkehrsregeln und schützen Sie so sich und andere im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 27.02.2026 – 12:45

    POL-ST: Hörstel, Einbruch in Bäckerei

    Hörstel (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (26.02.), 19.15 Und Freitag (27.02.), 05.55 Uhr in Dreierwalde in eine Bäckerei eingestiegen. Diese befindet sich in den Räumlichkeiten eines Supermarkts. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter eine Tür zur Bäckerei in der Hauptstraße auf. Im Gebäude entwendeten sie die Handtasche einer Mitarbeiterin. Die genaue Schadenshöhe konnte bei ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 09:23

    POL-ST: Greven, Brand von Mülltonnen und Altkleidercontainer

    Greven (ots) - In der Grevener Innenstadt ist es am Donnerstag (26.02.) und Freitag (27.02.) zu zwei Bränden gekommen. Am Freitag informierte ein Zeuge die Polizei gegen 02.15 Uhr, dass auf dem Parkplatz am Kreisverkehr Hallenbad ein Altkleidercontainer brennt. Beim Eintreffen stellten die Beamten fest, dass es aus einem von drei Containern, die dort stehen, qualmte. ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 11:38

    POL-ST: Lengerich, Lienen, Saerbeck, Unfälle mit Motorradfahrern

    Lengerich, Lienen, Saerbeck (ots) - Das frühlingshafte Wetter am Mittwoch (25.02.) hat die ersten Motorradfahrer wieder auf die Straßen im Kreis Steinfurt gelockt. Leider ist es dabei auch zu Unfällen gekommen, bei denen die Motorradfahrer leicht verletzt wurden. In Lengerich hielt ein Pkw-Fahrer auf der Tecklenburger Straße, weil er nach links abbiegen wollte. Ein ...

    mehr
