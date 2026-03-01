Polizei Steinfurt

POL-ST: Schwerer Verkehrsunfall - Verkehrssperrung ist aufgehoben

Greven (ots)

Greven Am 01.03.2026 gegen 15 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Steinfurt Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall in Greven. Dabei war eine 62-jährige Münsteranerin mit ihrem Pkw die Aldruper Straße in Fahrtrichtung Greven gefahren. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach rechts auf den Grünstreifen ab und fuhr gegen einen Baum. Die 89-jährige Beifahrerin wurde eingeklemmt, konnte durch Ersthelfer vor Ort befreit werden. Da sie nicht ansprechbar war, erfolgten Reanimationsmaßnahmen, im weiteren Verlauf konnte der Notarzt allerdings nur den Tod der Frau feststellen.

Die Fahrerin kam leicht verletzt ins nächstgelegene Krankenhaus.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Bochum ist eingesetzt.

Derzeit ist die Aldruper Straße an beiden Seiten des Aldruper Brinks gesperrt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Nachtrag: Die Absperrmaßnahmen sind aufgehoben. Neben dem Verkehrsunfallteam war ebenfalls ein Gutachter eingesetzt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 8000 Euro geschätzt. Der Pkw wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell