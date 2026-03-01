PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Schwerer Verkehrsunfall - derzeitige Sperrung der Aldruper Straße

Greven (ots)

Am 01.03.2026 gegen 15 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Steinfurt Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall in Greven. Dabei war eine 62-jährige Münsteranerin mit ihrem Pkw die Aldruper Straße in Fahrtrichtung Greven gefahren. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach rechts auf den Grünstreifen ab und fuhr gegen einen Baum. Die 89-jährige Beifahrerin wurde eingeklemmt, konnte durch Ersthelfer vor Ort befreit werden. Da sie nicht ansprechbar war, erfolgten Reanimationsmaßnahmen, im weiteren Verlauf konnte der Notarzt allerdings nur den Tod der Frau feststellen.

Die Fahrerin kam leicht verletzt ins nächstgelegene Krankenhaus.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Bochum ist eingesetzt.

Derzeit ist die Aldruper Straße an beiden Seiten des Aldruper Brinks gesperrt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

