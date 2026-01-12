Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Führungswechsel an der Spitze der Kriminalpolizeiinspektion Anklam

Schwerin (ots)

In Anklam wurden heute zwei neue Führungskräfte der Polizei offiziell in ihre Ämter eingeführt. Die Leitung der Kriminalpolizeiinspektion übernimmt Polizeioberrätin Undine Segebarth. Neuer Leiter der Führungsgruppe ist Polizeioberrat Dirk Ohlert. Mit der Einführung beider Führungskräfte ist der Wechsel an der Spitze der Kriminalpolizeiinspektion vollständig vollzogen.

Anlässlich der Amtseinführung betonte Innenminister Christian Pegel: "Mit Undine Segebarth und Dirk Ohlert übernehmen zwei Führungskräfte Verantwortung, die ihre fachliche Kompetenz und Führungserfahrung bereits in unterschiedlichen Verwendungen unter Beweis gestellt haben. Ich bin überzeugt, dass sie die Kriminalpolizeiinspektion Anklam gemeinsam verlässlich führen und die anstehenden Herausforderungen engagiert angehen werden."

Polizeioberrätin Undine Segebarth war zuletzt an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern tätig. Zuvor übernahm sie Führungsfunktionen in den Polizeipräsidien in Rostock und Neubrandenburg. Polizeioberrat Dirk Ohlert leitete zuletzt das Kriminalkommissariat Stralsund.

