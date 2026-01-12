PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Führungswechsel an der Spitze der Kriminalpolizeiinspektion Anklam

Schwerin (ots)

In Anklam wurden heute zwei neue Führungskräfte der Polizei offiziell in ihre Ämter eingeführt. Die Leitung der Kriminalpolizeiinspektion übernimmt Polizeioberrätin Undine Segebarth. Neuer Leiter der Führungsgruppe ist Polizeioberrat Dirk Ohlert. Mit der Einführung beider Führungskräfte ist der Wechsel an der Spitze der Kriminalpolizeiinspektion vollständig vollzogen.

Anlässlich der Amtseinführung betonte Innenminister Christian Pegel: "Mit Undine Segebarth und Dirk Ohlert übernehmen zwei Führungskräfte Verantwortung, die ihre fachliche Kompetenz und Führungserfahrung bereits in unterschiedlichen Verwendungen unter Beweis gestellt haben. Ich bin überzeugt, dass sie die Kriminalpolizeiinspektion Anklam gemeinsam verlässlich führen und die anstehenden Herausforderungen engagiert angehen werden."

Polizeioberrätin Undine Segebarth war zuletzt an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern tätig. Zuvor übernahm sie Führungsfunktionen in den Polizeipräsidien in Rostock und Neubrandenburg. Polizeioberrat Dirk Ohlert leitete zuletzt das Kriminalkommissariat Stralsund.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 11:00

    IM-MV: Presseeinladung: Feuerwehr Thulendorf bekommt Unterstützung für ein neues Feuerwehrauto

    Schwerin (ots) - Am Mittwoch überreicht Innenminister Christian Pegel im Landkreis Rostock an Bürgermeister Sandro Geister symbolisch einen Zuwendungsbescheid über eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 190.000 Euro für den Kauf eines Löschgruppenfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Thulendorf-Steinfeld. Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:00

    IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt Bescheid für Kloster in Malchow

    Schwerin (ots) - Bauminister Christian Pegel wird am Mittwoch im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte an den Bürgermeister der Stadt Malchow, René Putzar, einen Zustimmungsbescheid überreichen. Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen. Termin: Mittwoch, 14. Januar 2026, 13 Uhr Ort: 17213 Malchow, Alter Markt 1, großer Rathaussaal Für die ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 09:45

    IM-MV: Presseeinladung: Minister übergibt Bescheide für Modernisierung in Parchim

    Schwerin (ots) - Landesbauminister Christian Pegel wird am Mittwoch mehrere Zuwendungsbescheide für den Neubau und die Modernisierung von Wohnraum an die Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow-Parchim und Umgebung überreichen. Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen. Zeit: Mittwoch, 14. Januar 2026, 11 Uhr Ort: 19370 Parchim, Ostring ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren