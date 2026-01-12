PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Feuerwehr Thulendorf bekommt Unterstützung für ein neues Feuerwehrauto

Schwerin (ots)

Am Mittwoch überreicht Innenminister Christian Pegel im Landkreis Rostock an Bürgermeister Sandro Geister symbolisch einen Zuwendungsbescheid über eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 190.000 Euro für den Kauf eines Löschgruppenfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Thulendorf-Steinfeld.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 14. Januar 2026, 17.30 Uhr

Ort: Freiwillige Feuerwehr Thulendorf-Steinfeld, Molkereistraße 16a, 18184 Thulendorf

Die Beschaffung des neuen Löschgruppenfahrzeuges LF10 erfolgte im Rahmen der Landeszentralbeschaffung. Informationen zum Programm finden Sie auf unseren Internetseiten.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 10:00

    IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt Bescheid für Kloster in Malchow

    Schwerin (ots) - Bauminister Christian Pegel wird am Mittwoch im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte an den Bürgermeister der Stadt Malchow, René Putzar, einen Zustimmungsbescheid überreichen. Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen. Termin: Mittwoch, 14. Januar 2026, 13 Uhr Ort: 17213 Malchow, Alter Markt 1, großer Rathaussaal Für die ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 09:45

    IM-MV: Presseeinladung: Minister übergibt Bescheide für Modernisierung in Parchim

    Schwerin (ots) - Landesbauminister Christian Pegel wird am Mittwoch mehrere Zuwendungsbescheide für den Neubau und die Modernisierung von Wohnraum an die Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow-Parchim und Umgebung überreichen. Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen. Zeit: Mittwoch, 14. Januar 2026, 11 Uhr Ort: 19370 Parchim, Ostring ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 09:30

    IM-MV: Presseeinladung: Ludwigslust erhält Zuwendung für Neubau

    Schwerin (ots) - Landesbauminister Christian Pegel wird am Mittwoch an die RS Projekte GmbH, ein Bauunternehmen aus Ludwigslust, einen Zuwendungsbescheid für den Neubau eines Wohngebäudes in Grabow übergeben. Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen. Zeit: Mittwoch, 14. Januar 2026, 9.45 Uhr Ort: RS-Projekte GmbH, Am Industriegelände 9, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren