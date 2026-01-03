PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Sportschuhlager

Nordhorn (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr bis gestern, 08:45 Uhr kam es in der Neuenhauser Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Lagerhalle. Aus der Lagerhalle entwendeten sie diverse Sportschuhe und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Schadens steht aktuell noch nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 08:44

    POL-EL: Haren - Einbruch in Vereinsheim

    Haren (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 12 Uhr bis gestern, 08:30 Uhr kam es in der Schulstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Vereinsheim eines Schützenvereins und entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 - 72100 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 08:43

    POL-EL: Sögel - Versuchter Einbruch in Gaststätte

    Sögel (ots) - Heute Nacht gegen 4 Uhr kam es in der Straße Mühlenesch zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Gaststätte. Aus bisher ungeklärter Ursache verließen sie den Tatort ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - 93450 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 08:42

    POL-EL: Oberlangen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

    Oberlangen (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr bis gestern, 09:30 Uhr kam es in der Kirchstraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter versuchten über eine Terrassentür in ein Wohnhaus zu gelangen. Aus bisher ungeklärten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 - 72100 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren