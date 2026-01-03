POL-EL: Haren - Einbruch in Vereinsheim

Oberlangen (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr bis gestern, 09:30 Uhr kam es in der Kirchstraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter versuchten über eine Terrassentür in ein Wohnhaus zu gelangen. Aus bisher ungeklärten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 - 72100 ...

