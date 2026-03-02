Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht

Greven (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Sonntag (01.03.2026) gegen 15.00 Uhr sucht die Polizei Zeugen.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6226328), war eine 62-jährige Münsteranerin mit ihrem Pkw die Aldruper Straße in Richtung Greven gefahren. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie mit dem Pkw nach rechts auf den Grünstreifen und fuhr gegen einen Baum.

Die 89-jährige Beifahrerin wurde eingeklemmt und durch Ersthelfer befreit. Nach den Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Fahrerin kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Wer Angaben zum Unfall machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven unter der Telefonnummer 02571/9 28 44 55.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell