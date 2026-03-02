Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Brand eines Bauernhauses

Ladbergen (ots)

Am Samstag (28.02.) ist es an der Straße Torfdamm zum Brand eines Bauernhauses gekommen.

Bei Eintreffen der Beamten standen bereits zwei Gebäude in Vollbrand. Die Eigentümer stellten gegen 14.40 Uhr den Brand fest und alarmierten die Feuerwehr. Die eingesetzten Kräfte konnten den Brand löschen. Auch das THW kam zum Einsatz. Die Gebäude brannten vollständig aus. Personen oder Tiere sind bei dem Feuer nicht zu Schaden gekommen.

Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei 200.000 Euro.

Der Brandort ist beschlagnahmt. Die Brandursache ist unklar, die weiteren Ermittlungen dazu dauern an.

