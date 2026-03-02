Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Kriminalstatistik 2025: Mehr Straftaten aufgeklärt, Gefährdung erneut unter dem Landesdurchschnitt

Ein leichter Anstieg bei den Fallzahlen, aber auch mehr Ermittlungserfolge: So lässt sich die Bilanz der Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde für das vergangene Jahr zusammenfassen. Die Kriminalitätsstatistik für 2025 liegt jetzt vor und kann auf der Internetseite der Polizei Steinfurt eingesehen werden.

Insgesamt wurden 25.862 Straftaten registriert. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Anstieg von 1,28 Prozent - oder in realen Zahlen um 327 Fälle. "Man muss jedoch klar festhalten: Dies ist nur ein geringer Anstieg. Insgesamt liegt die Anzahl der Straftaten auf dem Niveau der Vorjahre", erklärt Kriminaldirektor Stefan Mühlbauer, Leiter der Direktion Kriminalität.

Häufigkeitszahl weiter gesunken

Das Risiko, im Kreis Steinfurt Opfer eines Verbrechens zu werden, liegt statistisch - wie bereits im Vorjahr - unter dem landesweiten Durchschnitt. Dies drückt sich in der sogenannten Häufigkeitszahl aus. Diese ist im Vergleich zu 2024 sogar weiter gesunken. "Das ist eine sehr beruhigende Entwicklung in Zeiten steigender Herausforderungen, die wir alle spüren", sagt Landrat und Behördenleiter Dr. Martin Sommer. "Wir können uns erneut vor Augen halten: Wir leben nicht nur in einem schönen, sondern auch sicheren Landkreis. Und unsere Polizei arbeitet täglich daran, diese Sicherheit zu schützen und weiter auszubauen."

Rückgang bei den Taschendiebstählen

Sehr positiv entwickelt hat sich die Aufklärung von Straftaten. Die sogenannte Aufklärungsquote stieg von 52,18 Prozent auf 53,77 Prozent. Demnach wird weiterhin mehr als jede zweite Straftat aufgeklärt. Stefan Mühlbauer: "Damit liegen wir in der Kreispolizeibehörde in einem sehr guten Bereich. Und darauf können wir stolz sein."

Dem schließt sich auch Dr. Martin Sommer an. "Wir sehen erneut, dass die Kreispolizeibehörde eine gute und erfolgreiche Ermittlungsarbeit leistet. Hinzu kommen präventive Maßnahmen, die ebenfalls zu einem Erfolg beitragen, der auch messbar ist." Ein Beispiel hierfür sind die Zahlen im Bereich der Taschendiebstähle, die im vergangenen Jahr zurückgegangen sind. 2025 hat es 405 solcher Diebstähle gegeben, 2024 verzeichnete die Polizei Steinfurt 497 Taschendiebstähle.

Einen Rückgang bei den Fallzahlen verzeichnet die Kreispolizeibehörde außerdem bei der häuslichen Gewalt. Einen deutlichen Anstieg gibt es hingegen im Bereich Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung.

Wichtige Kriminalitätsfelder im Einzelnen:

Straftaten im öffentlichen Raum

Unter den Bereich Straftaten im öffentlichen Raum fallen unter anderem Teile der Sexualdelikte, Raubdelikte, Körperverletzungsdelikte, Diebstahl an, aus und von Kraftfahrzeugen, Taschen- und Fahrraddiebstahl sowie verschiedene Delikte der Sachbeschädigung.

Die Fallzahlen der Straftaten im öffentlichen Raum sind in 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 239 Fälle (-3,94 Prozent) erneut zurückgegangen. Die Aufklärungsquote liegt bei 20,38 Prozent und ist damit im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich gestiegen (16,35 Prozent).

Damit sind die Fallzahlen, mit Ausnahme des Jahres 2019 und des Corona-Jahres 2021, auf dem niedrigsten Stand der letzten zehn Jahre.

Gewaltdelikte

Zu Gewaltkriminalität zählen unter anderem folgende Straftaten: Mord und Totschlag, Vergewaltigung, Raub, räuberische Erpressung, Körperverletzung mit Todesfolge, gefährliche und schwere Körperverletzung, erpresserischer Menschenraub und Geiselnahme. Die Fallzahlen der Gewaltkriminalität sind im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 36 Fälle (+4,65 Prozent) gestiegen.

Die Aufklärungsquote liegt auf einem hohen Niveau, das noch ausgebaut werden konnte - bei 85,33 Prozent (82,58 Prozent im Vorjahr). Der Anteil der Gewaltdelikte an der Gesamtkriminalität beträgt 3,14 Prozent.

Häusliche Gewalt

Die Fallzahlen im Phänomenbereich Häusliche Gewalt stiegen im Kreis Steinfurt seit 2020 kontinuierlich an. 2025 gingen sie erstmals wieder zurück. Dennoch liegen die Zahlen weiterhin auf einem hohen Niveau. Dafür kann es mehrere Gründe geben: Die stetige Aufhellung des großen Dunkelfelds, mehr Geschädigte, die Anzeige erstatten, und die konsequente Umsetzung des Handlungskonzepts gegen häusliche Gewalt.

Häusliche Gewalt wird angenommen, wenn es in einer häuslichen Gemeinschaft, die entweder noch besteht, sich in der der Auflösung befindet oder seit einiger Zeit aufgelöst ist, zur Gewaltanwendung kommt. Die Kreispolizei Steinfurt hat dieses Phänomen verstärkt in den Fokus genommen und in der Behördenstrategie verankert.

Diebstahl

Diebstahlsdelikte machen knapp 36 Prozent der Gesamtkriminalität aus. 2025 wurden im Kreis Steinfurt trotz eines Rückgangs 9211 Fälle (2024: 9432 Fälle) registriert. Diese verursachten einen Gesamtschaden von rund 12,3 Millionen Euro.

Diebstahldelikte gehören zu den schwer aufklärbaren Delikten. Die Aufklärungsquote lag 2025 bei 27,75 Prozent. Einigen Erscheinungsformen der Diebstahlskriminalität wurde erfolgreich mit der Einrichtung von Ermittlungskommissionen begegnet.

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

Die Anzahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ist mit 786 Taten im Vergleich zum Vorjahr (598 Delikte) deutlich gestiegen. Die Aufklärungsquote beträgt 89,82 Prozent (Vorjahr: 87,63 Prozent) und konnte damit gesteigert werden.

Der Anstieg bei der Zahl dieser Straftaten resultiert vorwiegend aus den gestiegenen Fallzahlen im Bereich Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung von Kinder- und Jugendpornografie. Die Fallzahlen in den Deliktsbereichen Vergewaltigung und sexueller Missbrauch von Kindern verzeichnen ebenfalls Zunahmen.

"Erfolgreiche Kriminalitätsbekämpfung"

"Weniger Diebstähle, weniger Straftaten im öffentlichen Raum und weniger Fälle häuslicher Gewalt: Dies sind gute Nachrichten. Die Zahlen zeigen, dass die Kriminalitätsbekämpfung im Kreis Steinfurt erfolgreich ist", bilanziert Landrat Dr. Martin Sommer. "Leider gibt es in anderen Bereichen Anstiege. Diesen Entwicklungen wird die Kreispolizei auch in Zukunft gezielt begegnen und gegensteuern. Darauf können sich die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Steinfurt verlassen."

Die gesamte Bilanz ist im Internet auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Steinfurt zu finden: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/kriminalstatistiken

Fragen zu den Zahlen auf örtlicher Ebene beantworten wie bereits in der Vergangenheit die Kommissariatsleiterinnen und Kommissariatsleiter der regionalen Kriminalkommissariate. Für Fragen zu den kreisweiten Zahlen ist Stefan Mühlbauer, Direktionsleiter Kriminalität, telefonisch zu erreichen: 02551/15-5000.

