Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Recke, Hopsten: Fahndung nach Einsatz gestohlener EC-Karten

Ibbenbüren, Recke, Hopsten (ots)

Öffentlichkeitsfahndung

Die Polizei fahndet nach einer männlichen Person, die im Tatzeitraum von Juli 2024 bis Juli 2025 in mindestens drei Fällen mit einer gestohlenen EC-Karte Geldverfügungen durchgeführt hat. Die Tatorte waren in Ibbenbüren, Recke und Hopsten. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zum Erfolg. Deswegen wird nun mit Fotos nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Wer Angaben zu der Person machen kann, wird gebeten die Polizei in Ibbenbüren unter 05451-5914315 zu kontaktieren. Hier geht es zum Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/196408

