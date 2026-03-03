Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbrüche in Einfamilienhäuser

Emsdetten (ots)

Am Montag (02.03.) ist zwischen 13.40 Uhr und 23.20 Uhr in der Schützenstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden.

Täter haben eine Terrassentür aufgehebelt und anschließend im Obergeschoss in mehreren Zimmern alle Schränke und Schubladen durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Nicht weit entfernt ist in der Sandstraße zwischen Montag (02.03.), 19.00 Uhr und Dienstagmorgen (03.03.), 04.00 Uhr ebenfalls eine Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt worden.

Die Einbrecher haben das gesamte Haus durchsucht. Auch hier stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest, ob etwas gestohlen wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen in diesen Fällen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Emsdetten unter 02572/9306-4415 entgegen.

