Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfall auf Saerbecker Damm

Hörstel (ots)

Am Montag (02.03.) ist eine 48-jährige Frau aus Hörstel auf dem Saerbecker Damm mit ihrem Auto schwer verunglückt.

Die Frau fuhr gegen 13.35 Uhr in einem Renault Twingo in Richtung Saerbeck. Dort kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie kam mit ihrem Wagen zunächst auf den Grünstreifen und fuhr anschließend gegen einen Baum.

Die 48-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden liegt bei geschätzt etwa 7.200 Euro. Der Saerbecker Damm war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell