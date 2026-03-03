Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Diebstahl aus Transporter

Laer (ots)

Aus einem Transporter, der an der Straße Am Heidenbaum abgestellt war, haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (27.02.), 15.00 Uhr und Montag (02.03.), 06.30 Uhr diverse Werkzeuge entwendet. Wie die Täter in den Renault Master gelangten, ist unklar. Der Wert der Werkzeuge liegt im hohen vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei sucht Zeugen dieses Diebstahls. Hinweise nimmt die Wache in Steinfurt entgegen, Telefon 02551/15-4115.

