PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Diebstahl aus Transporter

Laer (ots)

Aus einem Transporter, der an der Straße Am Heidenbaum abgestellt war, haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (27.02.), 15.00 Uhr und Montag (02.03.), 06.30 Uhr diverse Werkzeuge entwendet. Wie die Täter in den Renault Master gelangten, ist unklar. Der Wert der Werkzeuge liegt im hohen vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei sucht Zeugen dieses Diebstahls. Hinweise nimmt die Wache in Steinfurt entgegen, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 09:57

    POL-ST: Rheine, Diebstahl von Fahrzeugteilen, von Fläche für Neuwagen an der Karmannstraße

    Rheine (ots) - In der Zeit zwischen Freitag (27.02.), 15.00 Uhr und Montag (02.03.), kurz vor 08.00 Uhr haben unbekannte Täter von einer Lagerfläche für Neuwagen an der Karmannstraße im Industriegebiet in Altenrheine Fahrzeugteile gestohlen. Die Unbekannten gingen insgesamt acht Audis an und montierten Teile ab, insbesondere bereifte Felgen. Mehrere Autos wurden ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 09:56

    POL-ST: Westerkappeln, Brand einer Parkbank, Zeugen gesucht

    Westerkappeln (ots) - Unbekannte haben am Montag (02.03.) eine Parkbank auf einem Spielplatz an der Straße Am Tannenkamp angezündet. Ein Zeuge bemerkte das Feuer gegen 20.25 Uhr und informierte die Feuerwehr. Die eingesetzten Kräfte konnten das Feuer löschen. Wie die Bank in Brand geraten ist, ist noch unklar. Der Sachschaden liegt bei geschätzt etwa 250 Euro. Die Polizei sucht weitere Zeugen, denen in der ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 09:55

    POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfall auf Saerbecker Damm

    Hörstel (ots) - Am Montag (02.03.) ist eine 48-jährige Frau aus Hörstel auf dem Saerbecker Damm mit ihrem Auto schwer verunglückt. Die Frau fuhr gegen 13.35 Uhr in einem Renault Twingo in Richtung Saerbeck. Dort kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie kam mit ihrem Wagen zunächst auf den Grünstreifen und fuhr anschließend gegen einen Baum. Die 48-Jährige wurde schwer verletzt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren