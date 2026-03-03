Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl von Fahrzeugteilen, von Fläche für Neuwagen an der Karmannstraße

Rheine (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (27.02.), 15.00 Uhr und Montag (02.03.), kurz vor 08.00 Uhr haben unbekannte Täter von einer Lagerfläche für Neuwagen an der Karmannstraße im Industriegebiet in Altenrheine Fahrzeugteile gestohlen.

Die Unbekannten gingen insgesamt acht Audis an und montierten Teile ab, insbesondere bereifte Felgen. Mehrere Autos wurden offenbar für den Diebstahl auf Pflastersteinen aufgebockt. Der Wert der Teile beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell