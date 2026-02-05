PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall auf der Gathe

Wuppertal (ots)

Am 04.02.2026, gegen 15:45 Uhr, kam es auf der Straße Gathe zu einem 
Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad.

Ein 54-jähriger Mann fuhr mit seinem Mountainbike auf der Karlstraße 
bergab in Richtung Gathe. Als er auf die Gathe fuhr, um nach rechts 
in Richtung Morianstraße abzubiegen, verlor er nach bisherigen 
Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrrad. Er kam in den 
Gegenverkehr, der auf der Gathe in Richtung Uellendahler Straße 
unterwegs war. 

Der 54-Jährige stieß in der Folge gegen den Dacia Duster eines 
55-Jährigen und stürzte. Im Zuge des Unfalls zog er sich schwere 
Verletzungen zu, die stationär im Krankenhaus behandelt werden 
mussten.

Der Sachschaden liegt bei circa 3.200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 13:27

    POL-W: W Zeugen gesucht - Raub auf Spielhalle

    Wuppertal (ots) - Am 03.02.2026, um 19:52 Uhr, kam es in der Rödiger Straße zu einem Raub auf eine Spielhalle. Ein bislang unbekannter Mann betrat zur Tatzeit durch die Hintertür die Spielhalle und bedrohte eine Angestellte (48) mit einer Waffe. Er forderte das Geld aus der Kasse, welches ihm die 48-Jährige übergab. Der Unbekannte rannte in der Folge durch den Hintereingang aus dem Gebäude. Der Mann wird als circa ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 10:58

    POL-W: W Raubversuch in der Feldstraße - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Am 03.02.2026, gegen 18:45 Uhr, kam es in der Feldstraße zu einem versuchten Raub. Eine 62-jährige Frau wurde durch einen Unbekannten angesprochen, als sie die Tür eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße aufschloss. Nach wenigen Sekunden versuchte der Täter der Frau die Handtasche zu entreißen. Dabei stürzte er aus dem Eingangsbereich rücklings auf die Straße und flüchtete auf einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren