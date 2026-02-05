Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall auf der Gathe

Wuppertal (ots)

Am 04.02.2026, gegen 15:45 Uhr, kam es auf der Straße Gathe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Ein 54-jähriger Mann fuhr mit seinem Mountainbike auf der Karlstraße bergab in Richtung Gathe. Als er auf die Gathe fuhr, um nach rechts in Richtung Morianstraße abzubiegen, verlor er nach bisherigen Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrrad. Er kam in den Gegenverkehr, der auf der Gathe in Richtung Uellendahler Straße unterwegs war. Der 54-Jährige stieß in der Folge gegen den Dacia Duster eines 55-Jährigen und stürzte. Im Zuge des Unfalls zog er sich schwere Verletzungen zu, die stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Sachschaden liegt bei circa 3.200 Euro.

