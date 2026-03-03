PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Diebstahl, Unbekannter fragt zunächst nach Wechselgeld

Mettingen (ots)

An der Sundernstraße, zwischen Burgstraße und Clemensstraße, hat ein unbekannter Täter am Montagmorgen (02.03.) gegen 09.20 Uhr einen Mann bestohlen.

Der Unbekannte fragte den Geschädigten, der im Auto auf jemanden wartete, nach Wechselgeld für den Parkautomaten. Der Geschädigte sucht in seiner Geldbörse nach passendem Kleingeld. Daraufhin griff der Täter in die Geldbörse. Auf den ersten Blick schien es so, als ob der Unbekannte bei der Suche nach Kleingeld helfen wollte. Erst später stellte der Geschädigte fest, dass mehrere Geldscheine im Wert eines hohen dreistelligen Eurobetrags aus seinem Portemonnaie entwendet worden waren.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Der Mann war zwischen 25 und 45 Jahre alt, er war etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und hatte eine normale Statur. Er hatte kurze schwarze Haare und einen Oberlippen- und Kinnbart. Er trug eine helle Jacke und eine dunkle Hose. Er entfernte sich nach der Tat zu Fuß in Richtung Josefstraße/Kardinal-von-Galen-Straße.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dem Vorfall geben können. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
