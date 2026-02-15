Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenheit im Verkehr

Sömmerda (ots)

Heute Morgen führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Sömmerda Verkehrskontrollen im Bereich Gebesee durch. Zunächst wurde ein 19-jähriger Skodaführer gestoppt. Dessen freiwilliger Drogenvortest zeigte Cannabis an. Die Fahrt endete für ihn, es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Wenn die spätere Auswertung den Vortest bestätigt, erwartet den 19-Jährigen ein Bußgeld von bis zu 1500 EU. Kurze Zeit später kontrollierten die Beamten im Bereich einen 55-jährigen Hyundaifahrer. Hier ergab sich der Verdacht auf Alkoholkonsum. Sein Test ergab 0,90 o/oo. Dieses Ergebnis wurde auf der Dienststelle in Sömmerda mit einer gerichtsverwertbarer Messung bestätigt. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren mit 500 EU Bußgeld eingeleitet.

