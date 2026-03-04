Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Raub auf Goldschmiede

Greven (ots)

Am Dienstag (03.03.) hat ein maskierter Mann die Geschäftsräume einer Goldschmiede am Niederort überfallen.

Der Unbekannte betrat gegen 16.45 Uhr die Goldschmiede. Er bedrohte die Mitarbeiterin mit einer Pistole in der Hand. Danach schüttete der Täter zunächst aus einigen Metallkästen die dort liegenden Schmuckstücke in eine Sporttasche. Anschließend zog er die Mitarbeiterin in den hinteren Bereich des Verkaufsraums. Von dort entwendete der Täter weitere Schmuckstücke. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Danach flüchtete der Mann aus dem Geschäft in Richtung Am Wilhelmplatz.

Die Mitarbeiterin lief kurz darauf aus dem Geschäft und die Polizei wurde über den Notruf alarmiert. Die eingesetzten Beamten leiteten sofort eine Fahndung nach dem Täter ein, die jedoch erfolglos blieb.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine normale Statur, blonde Haare und einen blonden Bart. Der Mann, der akzentfrei deutsch sprach, war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Strickmütze auf dem Kopf sowie ein Tuch vor seinem Mund.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise auf den Unbekannten geben kann oder wem am Niederort in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell