PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Raub auf Goldschmiede

Greven (ots)

Am Dienstag (03.03.) hat ein maskierter Mann die Geschäftsräume einer Goldschmiede am Niederort überfallen.

Der Unbekannte betrat gegen 16.45 Uhr die Goldschmiede. Er bedrohte die Mitarbeiterin mit einer Pistole in der Hand. Danach schüttete der Täter zunächst aus einigen Metallkästen die dort liegenden Schmuckstücke in eine Sporttasche. Anschließend zog er die Mitarbeiterin in den hinteren Bereich des Verkaufsraums. Von dort entwendete der Täter weitere Schmuckstücke. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Danach flüchtete der Mann aus dem Geschäft in Richtung Am Wilhelmplatz.

Die Mitarbeiterin lief kurz darauf aus dem Geschäft und die Polizei wurde über den Notruf alarmiert. Die eingesetzten Beamten leiteten sofort eine Fahndung nach dem Täter ein, die jedoch erfolglos blieb.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine normale Statur, blonde Haare und einen blonden Bart. Der Mann, der akzentfrei deutsch sprach, war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Strickmütze auf dem Kopf sowie ein Tuch vor seinem Mund.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise auf den Unbekannten geben kann oder wem am Niederort in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 09:29

    POL-ST: Recke, Verkehrsunfall mit vier Verletzten

    Recke (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag (03.03.) gegen 15.50 Uhr auf der Voltlager Straße gekommen. Zwei Personen wurden dabei schwer, zwei Personen leicht verletzt. Ein 18-jähriger Mann aus Fürstenau (Landkreis Osnabrück) fuhr mit einem BMW auf der Voltlager Straße in Richtung Recke. Im Kreuzungsbereich Kreienfeld/Am Ehrenfriedhof bog er nach links in die Straße Am Ehrenfriedhof ab. Dabei ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 11:30

    POL-ST: Mettingen, Diebstahl, Unbekannter fragt zunächst nach Wechselgeld

    Mettingen (ots) - An der Sundernstraße, zwischen Burgstraße und Clemensstraße, hat ein unbekannter Täter am Montagmorgen (02.03.) gegen 09.20 Uhr einen Mann bestohlen. Der Unbekannte fragte den Geschädigten, der im Auto auf jemanden wartete, nach Wechselgeld für den Parkautomaten. Der Geschädigte sucht in seiner Geldbörse nach passendem Kleingeld. Daraufhin ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 10:00

    POL-ST: Mettingen, Küchenbrand

    Mettingen (ots) - Am Montag (02.03.) sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in die Finkenstraße gerufen worden. Zwei Bewohner, die sich zum Brandzeitpunkt im Haus befanden, bemerkten das Feuer gegen 21.30 Uhr in der Küche des Hauses. Beide konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Das Haus ist nach ersten Erkenntnissen aktuell nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wir auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren