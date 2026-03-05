Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Praxisräume

Steinfurt (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag (03.03.), 11.00 Uhr und Mittwoch (04.03.), 08.00 Uhr in Praxisräume an der Ochtruper Straße eingestiegen.

Die Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, zwischen Kupferstraße und Rotmannstraße. Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt. Sie öffneten und durchwühlten diverse Schränke. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter ein Tablet und eine Brille. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Steinfurt entgegen, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell