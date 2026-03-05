Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Münster, Öffentlichkeitsfahndung nach sexuellem Missbrauch, Polizei sucht Tatverdächtigen mit Phantombild

Bild-Infos

Download

Steinfurt (ots)

Die Polizei sucht nach einem Sexualdelikt Anfang Mai letzten Jahres (06.05.2025, 13:30 Uhr) in Rheine mit einem Phantombild nach dem bislang unbekannten Täter.

Ersten Ermittlungen zufolge riss der Mann ein 13-jähriges Mädchen im Bereich der Eschendorfer Straße von seinem Fahrrad. Das Mädchen war nach Schulschluss auf dem Heimweg von einem Gymnasium an der Kopernikusstraße gewesen. Der Unbekannte berührte sie anschließend am gesamten Körper und drohte ihr mit ihrem Leben. Er verletzte sie zudem leicht an ihrem Arm. Der 13-Jährigen gelang daraufhin die Flucht. Zum Tatzeitpunkt war der Gesuchte mit einer schwarzen, kurzen Hose, die bis zum Knie ging, und einem blauen T-Shirt mit Aufdruck bekleidet.

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Ein Phantombild ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/196791

Hinweise nimmt die Polizei Münster unter 0251/275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell