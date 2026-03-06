PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Kollision mit Pedelec

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (05.03.) ist es auf der Bockradener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 89-jähriger Fußgänger wurde dabei schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen verließ der 89-jährige Ibbenbürener gegen 14.15 Uhr das angrenzende Friedhofsgelände. Von dort trat er dann unvermittelt auf die Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pedelec, mit dem eine 58-jährige Ibbenbürenerin aus Richtung Rheiner Straße kommend unterwegs war. Beide Personen stürzten. Der 89-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 58-Jährige wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren