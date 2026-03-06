Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Anlagebetrug, Betrüger erbeuten fünfstellige Summe

Rheine (ots)

Ein 51-jähriger Mann aus Rheine ist Opfer von Anlagebetrügern geworden. Der Mann hat im Februar eine Werbeanzeige für eine Investitionsmöglichkeit im Internet entdeckt, die eine lukrative Geldanlage versprach. Der Rheinenser hinterließ seine Personalien und seine Handynummer. Kurz darauf kontaktierte ein angeblicher Analytiker den 51-Jährigen. Dieser investierte zunächst einen kleineren dreistelligen Geldbetrag. Die Summen erhöhten sich immer weiter, so dass der Rheinenser mittlerweile einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag investierte. Der vermeintliche Depotstand des Mannes, den er jederzeit verfolgen konnte, lag im sechsstelligen US-Dollar Bereich. Als sich der 51-Jährige Geld auszahlen lassen wollte, gab es immer wieder angebliche Komplikationen. Er wurde misstrauisch und erstatte Anzeige. Die Polizei warnt vor der Masche des Anlagebetrugs. Immer wieder werden Menschen mit scheinbar sehr lukrativen Angeboten gelockt. Zunächst sollen sie dabei nur geringe Beträge investieren. Anschließend werden die Menschen dazu gedrängt, immer größere Summen zu investieren, die sich angeblich rasch vermehren. Lassen Sie sich nicht von solchen hohen Gewinnversprechen auf angeblichen Anlageplattformen verführen! Ist ein Angebot allzu lukrativ, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Betrug! Weitere wichtige Infos und Tipps rund ums Thema Anlagebetrug haben wir auf unsere Homepage für Sie zusammengestellt: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/betrueger-locken-opfer-mit-falschen-online-geldanlagen

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell