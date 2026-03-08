Polizei Steinfurt

POL-ST: Schwerer Verkehrsunfall, Kollision zwischen zwei Krädern

Wettringen (ots)

Am Sonntag (08.03.2026, gegen 12:26 Uhr) ist es auf der L567 zwischen Wettringen und Bilk zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Kradfahrer aus den Niederlanden schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Kradfahrer aus den Niederlanden mit seiner Honda in einer Gruppe von vier Krädern die L567 in Richtung Bilk. In Höhe der Haus-Nr. 36 wollte die Gruppe nach rechts abbiegen. Ein Mitglied der Gruppe, ein 48-jähriger Niederländer auf seiner BMW, fuhr aus bisher unbekannter Ursache auf den vor ihm fahrenden 62-jährigen auf. Der auffahrende Kradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ist ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam eingesetzt. Die L567 ist bis zum Abschluss der Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Zur Schadenshöhe kann derzeit keine Aussage getroffen werden.

