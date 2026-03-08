PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Schwerer Verkehrsunfall, Kollision zwischen zwei Krädern

Wettringen (ots)

Am Sonntag (08.03.2026, gegen 12:26 Uhr) ist es auf der L567 zwischen Wettringen und Bilk zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Kradfahrer aus den Niederlanden schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Kradfahrer aus den Niederlanden mit seiner Honda in einer Gruppe von vier Krädern die L567 in Richtung Bilk. In Höhe der Haus-Nr. 36 wollte die Gruppe nach rechts abbiegen. Ein Mitglied der Gruppe, ein 48-jähriger Niederländer auf seiner BMW, fuhr aus bisher unbekannter Ursache auf den vor ihm fahrenden 62-jährigen auf. Der auffahrende Kradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ist ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam eingesetzt. Die L567 ist bis zum Abschluss der Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Zur Schadenshöhe kann derzeit keine Aussage getroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 08:11

    POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

    Rheine (ots) - Am Samstagabend (07.03.2026) ist es gegen 19:20 Uhr auf der Lindenstraße in Höhe Hausnummer 97 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 74-jähriger Fußgänger aus Rheine beabsichtigte die Fahrbahn zu überqueren und wurde dabei von einem weißen Kleinwagen erfasst und schwer verletzt. Der Fußgänger wurde von den Rettungskräften in eine ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 08:52

    POL-ST: Hörstel, Pkw entwendet, Zeugen gesucht

    Hörstel (ots) - Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwoch (04.03.), 21.30 Uhr und Donnerstag (05.03.), 05.30 Uhr einen schwarzen Toyota Land Cruiser an der Bahnhofstraße geklaut. Der Toyota stand unter einem Carport in Höhe der Hausnummer 17. Wie die Täter in das Auto gelangt sind ist noch unklar. Der Wagen hat das amtliche Kennzeichen ST-T4445. Der Wagen hat einen Wert im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 08:51

    POL-ST: Ibbenbüren, Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Kollision mit Pedelec

    Ibbenbüren (ots) - Am Donnerstag (05.03.) ist es auf der Bockradener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 89-jähriger Fußgänger wurde dabei schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen verließ der 89-jährige Ibbenbürener gegen 14.15 Uhr das angrenzende Friedhofsgelände. Von dort trat er dann unvermittelt auf die Straße. Dabei kam es zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren